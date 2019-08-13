قابس: إيقاف شخص انتحل صفة طبيب بالمستشفى المحلي بوذرف

أفاد، اليوم الثلاثاء، المدير الجهوي للصحة بقابس، رياض الشاوش، أنه تم مساء أمس الاثنين، إيقاف شخص حاول انتحال صفة طبيب مختص في امراض القلب، بعد أن تم نصب كمين له من قبل أعوان منطقة الامن الوطني بقابس الغربية بالتنسيق مع الادارة الجهوية للصحة التي قامت باستدراجه.

وبيّن الشاوش، في تصريح لمراسل (وات) بالجهة، أنه تبيّن على لإثر إيقاف هذا الشخصن أنه من ذوي السوابق العدلية، حيث سبق سجنه بتهم مماثلة وهي تهم التحيل وانتحال صفة طبيب.

وأوضح، في سياق متصل، أنه قد تم فتح بحث إداري وفنّي في الموضوع تقرر على ضوءه وبإذن من الادارة المركزية لوزارة الصحة، إنهاء مهام مدير المستشفى المحلي بمطماطة الجديدة، بعد ثبوت وجود تقصير فادح في اتخاذ الاجراءات الادارية والقانونية المستوجبة في الغرض.