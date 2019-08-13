بث مباشر سريع مشاهدة مباراة الهلال ضد الاهلي بدون تقطيع LIVE كورة ستار بث مباشر ماتش الهلال beIN Match

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بث مباشر مشاهدة واحدة من قمم الدور ثمن النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم تلك التي تجمع بين فريقي الاهلي والهلال والتي يحتضنها ملعب إستاد جامعة الملك سعود اليوم الثلاثاء.





كورة حصري إتش دي kora 7sry hd وقبل اللقاء يدخل فريق نادي الهلال مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة وذلك بعد المردود الجيد الذي قدمه اللاعبون ذهاباً.





كورة جول kora goal وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد إنتهت بفوز نادي الهلال بأربعة أهداف مقابل هدفين ما يجعل الزعيم على بعد 90 دقيقة فقط للعبور إلى الدور ربع النهائي.





كووول كورة cool kora وتعول الكتيبة الزرقاء على الدبابة الفرنسية بافيتمبي جوميز الذي سجل هاتريك في المباراة الاولى من أجل إنهاء لقاء اليوم.





ومن المنتظر أن يدخل فريق نادي الهلال المباراة بالتشكيل التالي :-

• حراسة المرمي : عبدالله المعيوف

• خط الدفاع : ياسر الشهراني - هيون سو - علي البليهي - محمد الدوسري

• خط الوسط : عبدالله عطيف - محمد كنو - سالم الدوسري.

• الهجوم : سيباستيان جيوفينكو - اندريه كاريلو - بافيتيمبي جوميز





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