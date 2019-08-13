أونلاين NOW: مشاهدة مباراة الاهلي والهلال بث مباشر هدف الهلال الآن رابط ماتش الاهلي PLUS

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بث مباشر مباراة الهلال ضد الاهلي والتي تجمع الفريقان اليوم الثلاثاء على أرضية ملعب إستاد جامعة الملك سعود لحساب مباريات إياب الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.





يلا كورة أونلاين yalla kora online وقبل المباراة أكد برانكو إيفانكوفيتش المدير الفني لفريق نادي أهلي جده ثقته الكبيرة في تحقيق الفوز.





كورة ستار إتش دي kora star hd وأضاف الكرواتي في تصريحات صحفية أن مباراة اليوم تحتاج من الفريق المغامرة خاصةً بسبب التأخر بفارق هدفين ذهاباً.





كورة جول kora goal وأنهى إيفانكوفيتش أن الاهلي يبحث في جميع البطولات التي يشارك فيها عن تحقيق الفوز والوصول إلى منصات التتويج.





ومن المنتظر أن يدخل النادي الأهلي المباراة بالتشكيل التالي :-

• حراسة المرمي : محمد العويس

• خط الدفاع : حسين عبدالغني - محمد خبراني - محمد ال فتيل - يزيد البكر

• خط الوسط : سلمان المؤشر - نوح الموسي - جوزيف دي سوزا - دانييل أليكسيتش.

• خط الهجوم : دجانيني - عمر السومه





ومن المنتظر أن تنطلق المباراة بين الفريقين في السعودية تمام الساعة التاسعة والنصف مساءاً بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة تمام الساعة الثامنة والنصف مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية تمام الساعة السابعة والنصف مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة.





في الوقت الذي ستتولى قنوات بي إن سبورتس إتش دي BEIN SPORTS HD مسؤولية نقل المباراة على الهواء مباشرةً بتعليق المخضرم التونسي عصام الشوالي.



