يلا شوت الجديد PLUS مشاهدة مباراة الاهلي والهلال بث مباشر LIVE7HD رابط ماتش KORA MY الاهلي FREE HD مشاهد البث المباشر لمواجهة الهلال والأهلي KOORA ONLINE، عندما يحل الراقي ضيفًا ثقيلاً على الهلال، في كلاسيكو سعودي خالص، ضمن إطار مباراة الإياب من دور الـ16 ببطولة دوري أبطال آسيا.

ويمكنكم مشاهدة مباراة الهلال والأهلي حصريًا KORA GOAL، عند انطلاقها في تمام السابعة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة والثامنة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.





بث مباشر للمباراة عبر COOLKORA، ومن المتوقع أن يبدأ الهلال المباراة بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمي: عبدالله المعيوف

في الدفاع: ياسر الشهراني، هيون سو، علي البليهي، محمد الدوسري

في الوسط: عبد الله عطيف، محمد كنو، سالم الدوسري

في الهجوم: سيباستيان جيوفينكو، أندريه كاريلو، بافيتيمبي جوميز.





بينما من المنتظر أن يدفع الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش المدير الفني للراقي بالتشكيل التالي:

في حراسة المرمي: محمد العويس

في الدفاع: حسين عبدالغني، محمد خبراني، محمد آل فتيل، يزيد البكر

في الوسط: سلمان المؤشر، نوح الموسي، جوزيف دي سوزا، دانييل أليكسيتش

في الهجوم: دجانيني، عمر السومة.





وشهدت مباراة الذهاب تألق لافت للأزرق السعودي رغم البداية الضعيفة للمباراة، إلا أن لاعبي الفريق نجحوا في استعادة توازنهم سريعًا بفضل القاطرة البشرية جوميز، الذي نجح في الزئير بقوة على ملعب "الجوهرة المشعة" بثلاثة أهداف "هاتريك"، بث مباشر يلا شوت بلس YALLA SHOOT PLUS.





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مشاهدة مباراة الهلال والأهلي من خلال yalla shoot live، ويذكر أن مباراة الذهاب أنتهت بفوز ساحق للزعيم السعودي بأربعة أهداف مقابل هدفين، للاستمتاع بالبث المباشر كورة ستار kora star.



