يلا شوت TV مشاهدة مباراة الهلال والاهلي بث مباشر رابط مباراة الاهلي PLUS GOAL كورة لايف hd جودة متعددة

يلا شوت TV مشاهدة مباراة الهلال والاهلي بث مباشر رابط مباراة الاهلي PLUS GOAL كورة لايف hd جودة متعدد ةشاهد البث المباشر لمواجهة الهلال والأهلي KOORA ONLINE، والتي تقام على ستاد "جامعة الملك سعود"، في تمام السابعة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة والثامنة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، ضمن إطار إياب دور الـ16 ببطولة دوري أبطال آسيا.

ويسعى برانكو، المدير الفني للأهلي، لقيادة فريقه للفوز على الهلال بنتيجة كبيرة لرد الاعتبار للراقي السعودي، بعد تعرضه لخسارة ساحقة على أرضه ووسط جماهيره، في لقاء الذهاب أمام الزعيم السعودي، كورة لايف اتش دي KORA LIVE HD.

مشاهدة مباراة الهلال والأهلي حصريًا KORA GOAL، ومن المتوقع أن يبدأ الزعيم المباراة بالتشكيل التالي:

في حراسة المرمي: عبدالله المعيوف

في الدفاع: ياسر الشهراني، هيون سو، علي البليهي، محمد الدوسري

في الوسط: عبد الله عطيف، محمد كنو، سالم الدوسري

في الهجوم: سيباستيان جيوفينكو، أندريه كاريلو، بافيتيمبي جوميز.

بينما من المتوقع أن يدخل الأهلي بالتشكيل التالي:

في حراسة المرمي: محمد العويس

في الدفاع: حسين عبدالغني، محمد خبراني، محمد آل فتيل، يزيد البكر

في الوسط: سلمان المؤشر، نوح الموسي، جوزيف دي سوزا، دانييل أليكسيتش

في الهجوم: دجانيني، عمر السومة.

ويقدم لكم “الفجر الرياضي” تغطية حصرية للمباراة، لمشاهدة مباراة الهلال والأهلي بث مباشر kora star، للاستمتاع عبر كورة أون لاين.

ويمكنكم الاستمتاع بمشاهدة متميزة للمباراة بتعليق المعلق التونسي عصام الشوالي عبر قناة beIN SPORTS 2 hd، من خلال بث مباشر يلا شوت بلس YALLA SHOOT PLUS.



