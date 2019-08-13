تعرف على استعدادات حفل الهضبة في العالمين الجديدة
الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 07:11 م
يارا أحمد
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تقيم إيجبت كاليندر -يوم الجمعة ١٦ أغسطس- أكبر حفل للهضبة عمرو دياب هذا الصيف، وذلك لأول مرة في "الميوزيك أرينا" وهي أكبر ساحة حفلات في الساحل الشمالي بمجمع الماسة في مدينة العلمين الجديدة.
تتسع الميوزيك أرينا لأكثر من ٢٠٠٠٠ متفرج وبأحدث التجهيزات، حيث تم إعداد مسرح بمواصفات خاصة خصيصا لهذا الحدث الاستثنائي، كما تم تجهيز درجات متعددة داخل الحفل للتذاكر منها الـvip والـvvip وlounges خاصه بالشركات وكبار الضيوف.
ويستعد الهضب عمرو دياب استعداداً خاصا لهذا الحفل وقام بالإعلان عنه عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يعتبر من أهم الحفلات في سلسلة الاحداث التي تقوم بها إدارة الماسة وإدارة ايجبت كاليندر للترويج المحلي والإقليمي والعالمي للمدينه الجديدة المتفرده "العلمين الجديدة" ويعد مفاجأه لجمهوره بإطلاق أحدث أغنيات ألبومه الجديد "أنا غير" بالإضافة إلى باقة من أشهر أغانيه، حيث يشهد الحفل إقبالا كبيرا جدا على الحضور من كافة الأعمار
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