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هروب "نيمار" من أزمة برشلونة وريال مدريد

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 07:07 م
هروب نيمار من أزمة برشلونة وريال مدريد
نيمار
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منى العوضي
 
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حرص البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي على التواجد في البرتغال لحضور حفل غنائيً هناك، رغم اشتعال الصراع بين برشلونة وريال مدريد لضمه خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

 

وذكرت صحيفة "الموندو ديبورتيفو" الاسبانية أن البرازيلي نيمار حضر حفل المطربة البرازيلية "باولا فيرنانديز" الذي أقيم مساء أمس الإثنين، بجنوب البرتغال، وذلك في محاولة منه للاستجمام والابتعاد عن الضغوط الخاصة بوجهته المقبلة.

 

وكان "نيمار" قد تعرض لبعض الهتافات العدائية والسباب له من قبل جماهير باريس سان جيرمان في مباراة الفريق الباريسي ضد أولمبيك نيم مساء الأحد الماضي في الجولة الأولى من الدوري الفرنسي.

 

ويتصارع ناديي برشلونة وريال مدريد للحصول على خدمات البرازيلي "نيمار" خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

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