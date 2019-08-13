تعليق ساخر من يورجن كلوب على تعيين حكام "إناث" للسوبر الأوروبي

تحدث الألماني يورجن كلوب مدرب نادي ليفربول الإنجليزي عن صعوبة المواجهة المرتقبة أمام تشيلسي في كأس السوبر الأوروبي والمقرر أن تجمع بين الطرفين مساء يوم غدٍ الأربعاء.





ويستضيف ملعب "فودافون أرينا" مباراة ليفربول مع تشيلسي مساء يوم غدٍ الأربعاء في إطار كأس السوبر الأوروبي، والذي سيجمع بين بطل دوري أبطال أوروبا وبطل الدوري الأوروبي "اليوروباليج".



