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رسميا.. فيفا يعاقب مانشستر سيتي

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 06:59 م
رسميا.. فيفا يعاقب مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
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علاء خليف
 
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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" توقيع عقوبة مالية على نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بسبب خرقه لقواعد انتقالات وقيد اللاعبين الناشئين دون الـ18 عامًا.

وكشف "فيفا" عبر موقعه الرسمي أن نادي مانشستر سيتي خالف المادة رقم 19 من لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم، والخاصة بوضع وإنتقالات اللاعبين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، وبناءًا عليه قررت اللجنة التأديبية تغريم النادي الإنجليزي 370 ألف فرنك سويسري.


وتعد مسألة حماية القُصّر عنصرًا أساسيًا في الإطار التنظيمي الشامل لــ "فيفا" فيما يتعلق بانتقالات اللاعبين ووقيع العقود، والتطبيق الفعال لهذه القواعد أمر بالغ الأهمية، كما تم تأكيد ذلك في مناسبات مختلفة من قبل محكمة التحكيم الرياضي.


وتم إخطار نادي مانشستر سيتي اليوم الثلاثاء، بالعقوبة الموقعة عليه من جانب اللجنة التأديبية بـ"الفيفا".
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