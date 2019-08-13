بـ"هوت شورت" قصير.. بشرى تغازل جمهورها على "إنستجرام" (صور)

وظهرت بشرى بـ تيشرت أبيض وشورت أبيض قصير وعلقت علي الصورة: لبس العيد.





يذكر أن "بشري" أثارت الجدل مؤخرا بعد هجومها علي الفنان محمد رمضان بعد أن طرحت أغنية بعنوان "كوبرا" ترد فيها علي أغنية "مافيا التي طرحها محمد رمضان.



