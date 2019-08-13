بـ"هوت شورت" قصير.. بشرى تغازل جمهورها على "إنستجرام" (صور)
الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 05:53 م
الفجر الفني
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شاركت الفنانة بشرى، جمهورها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات العالمي "إنستجرام"، بإطلالة أنيقة لها وهي ترتدي ملابس بيضاء.
وظهرت بشرى بـ تيشرت أبيض وشورت أبيض قصير وعلقت علي الصورة: لبس العيد.
يذكر أن "بشري" أثارت الجدل مؤخرا بعد هجومها علي الفنان محمد رمضان بعد أن طرحت أغنية بعنوان "كوبرا" ترد فيها علي أغنية "مافيا التي طرحها محمد رمضان.
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