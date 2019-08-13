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بـ"هوت شورت" قصير.. بشرى تغازل جمهورها على "إنستجرام" (صور)

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 05:53 م
بـهوت شورت قصير.. بشرى تغازل جمهورها على إنستجرام (صور)
بشرى
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الفجر الفني
 
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شاركت الفنانة بشرى، جمهورها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات العالمي "إنستجرام"، بإطلالة أنيقة لها وهي ترتدي ملابس بيضاء.

وظهرت بشرى بـ تيشرت أبيض وشورت أبيض قصير وعلقت علي الصورة: لبس العيد.

يذكر أن "بشري" أثارت الجدل مؤخرا بعد هجومها علي الفنان محمد رمضان بعد أن طرحت أغنية بعنوان "كوبرا" ترد فيها علي أغنية "مافيا التي طرحها محمد رمضان.

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لبس العيد من @tollie_design

A post shared by Bushra Rozza (@bushraofficial) on

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