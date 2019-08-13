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باريس يرفض عرض برشلونة.. ويحدد شروطه لبيع نيمار

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 05:27 م
باريس يرفض عرض برشلونة.. ويحدد شروطه لبيع نيمار
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رد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي على عرض برشلونة المبدئي بعد نهاية الاجتماع مساء اليوم بين الناديين في العاصمة باريس.


وقدم برشلونة على طاولة باريس لاعب وسط الفريق كويتيو + 100 مليون يورو إلا أن باريس رفض العرض وطلب من برشلونة كوتينيو + 140 مليون يورو .


وكان وفد من برشلونة قد سافر في الصباح إلى العاصمة الفرنسية باريس لعقد مفاوضات رسمية مع مسئولي النادي لحسم صفةق التعاقد مع نيمار.
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