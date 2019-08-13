باريس يرفض عرض برشلونة.. ويحدد شروطه لبيع نيمار





وقدم برشلونة على طاولة باريس لاعب وسط الفريق كويتيو + 100 مليون يورو إلا أن باريس رفض العرض وطلب من برشلونة كوتينيو + 140 مليون يورو .



وكان وفد من برشلونة قد سافر في الصباح إلى العاصمة الفرنسية باريس لعقد مفاوضات رسمية مع مسئولي النادي لحسم صفةق التعاقد مع نيمار.

رد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي على عرض برشلونة المبدئي بعد نهاية الاجتماع مساء اليوم بين الناديين في العاصمة باريس.