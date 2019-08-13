3.5 % ارتفاع في أسعار النفط مع تأجيل التعريفات الجمركية

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بنحو 3.5 % بعد أن أجلت واشنطن فرض تعريفات على بعض السلع من الصين إلى منتصف ديسمبر.





ومن شأن هدوء التوترات التجارية أن تقلل من مخاوف تباطؤ الطلب على الخام والتي كانت ضغطت على الأسعار في وقت سابق من التعاملات.





وفي الأسبوع الماضي، خفضت وكالة الطاقة الدولية تقديراتها بشأن نمو الطلب العالمي على النفط خلال عامي 2019 و2020 إلى 1.1 و1.3 مليون برميل يومياً على الترتيب.





وفي سياق آخر، توقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ارتفاع إنتاج النفط الصخري خلال الشهر المقبل إلى مستوى قياسي عند 8.77 مليون برميل يومياً





ومن المقرر أن يعلن معهد البترول الأمريكي عن مخزونات النفط في وقت لاحق من اليوم عن الأسبوع الماضي.





وبحلول الساعة 5:30 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم سبتمبر بنحو 3.6 % إلى 56.91 دولار للبرميل.





كما صعد سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أكتوبر بنحو 3.8 % إلى 60.78 دولار للبرميل.