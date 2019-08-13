حقيقة وفاة ايمن نور بأزمة قلبية مفاجأة في تركيا "بالتفاصيل"

نوضح لكم اليوم حقيقة وفاة ايمن نور بأزمة قلبية مفاجأة في تركيا، حيث تعرض الإخواني الهارب ايمن نور، رئيس قنوات الشرق الإخوانية، لأزمة قلبية مفاجأة في تركيا، وأنباء عن وفاته عقب نقله إلى المستشفى، وذلك وفقًا لما أكدته مصادر.





وأوضحت المصادر، أن ايمن نور عقد اجتماعًا مع عدد من شباب وقيادات الجماعة الإرهابية لمناقشة خطة العمل خلال المرحلة المقبلة، لكن "ايمن نور" تعرض لهجوم كاسح من بعض الشباب الحاضرين متهمين إياه بالاستيلاء على أموال التبرعات، وهو ما أغضب الهارب ودخل فى نوبة عصبية أسفرت عن إصابته بالأزمة القلبية.