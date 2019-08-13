رودريجيز وماريانو ضحية نيمار في ريال مدريد

أكد الإعلامي الاسباني جوسيب بيدريول مقدم برنامد "التشرينجيتو" أن الإنتقال لريال مدريد لا يزال خيارًا مطروحًا أمام البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.









وقال "بيدرويول" في تصريحات اليوم: " يمكن أن يذهب نيمار الى ريال مدريد إذا لم يتوصل إلى إتفاق مع برشلونة".









وأكد أن ريال مدريد يحتاج للاستغناء عن الثنائي خاميس رودريجيز وماريانو دياز قبل التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا خلال الميركاتو الصيفي الجاري.









ويتنافس برشلونة وريال مدريد للحصول على خدمات "نيمار" هذا الصيف، ولكن الطلبات المالية الضخمة لنادي باريس سان جيرمان تعطل إتمام أحد الفريقين للصفقة حتي الآن.









وكان نيمار انتقل لصفوف باريس سان جيرمان قادما من برشلونة عام 2017 في صفقة قياسية كلفت خزينة النادي الملكي 222 مليون يورو.



