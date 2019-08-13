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رونالدو: أنا أفضل من "ميسي" ولدي دليلان

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 05:38 م
رونالدو: أنا أفضل من ميسي ولدي دليلان
ميسي ورونالدو
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علاء خليف
 
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كشف البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي عن الفارق بينه والأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الاسباني.

 

وقال كريستيانو رونالدو في تصريحات صحفية اليوم: "الفرق بيني وبين ميسي هو أنني لعبت مع أندية مختلفة وحققت الكثير من النجاحات وفزت معهم بدوري أبطال أوروبا.

 

وأضاف رونالدو: "كنت أيضًا أفضل هداف لبطولة دوري أبطال أوروبا 6 مرات.. ميسي لاعب ممتاز، وسوف أتذكره ليس فقط عندما يتعلق الأمر الفوز بالكرة الذهبية ، بل لكونه دائماً متواجداً في القمة عام بعد عام مثلي تماماً".

 

ولم يلعب ليونيل ميسي طوال مسيرته لأي فريق بخلاف برشلونة، وتوج معه بلقب دوري أبطال أوروبا 4 مرات، بينما حصد النجم البرتغالي لقب البطولة الأوروبية 5 مرات مع مانشستر يونايتد وريال مدريد.

 


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