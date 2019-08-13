رونالدو: أنا أفضل من "ميسي" ولدي دليلان
الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 05:38 م
علاء خليف
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كشف البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي عن الفارق بينه والأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الاسباني.
وقال كريستيانو رونالدو في تصريحات صحفية اليوم: "الفرق
بيني وبين ميسي هو أنني لعبت مع أندية مختلفة وحققت الكثير من النجاحات وفزت معهم بدوري
أبطال أوروبا.
وأضاف رونالدو: "كنت أيضًا أفضل هداف لبطولة دوري أبطال
أوروبا 6 مرات.. ميسي لاعب ممتاز، وسوف أتذكره ليس فقط عندما يتعلق الأمر الفوز بالكرة
الذهبية ، بل لكونه دائماً متواجداً في القمة عام بعد عام مثلي تماماً".
ولم يلعب ليونيل ميسي طوال مسيرته لأي فريق بخلاف برشلونة،
وتوج معه بلقب دوري أبطال أوروبا 4 مرات، بينما حصد النجم البرتغالي لقب البطولة الأوروبية
5 مرات مع مانشستر يونايتد وريال مدريد.
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