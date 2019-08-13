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بعد تحقيق "ولاد رزق٢" أعلى إيراد يومي .. الجمهور: بانتظار الجزء الثالث

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 05:29 م
بعد تحقيق ولاد رزق٢ أعلى إيراد يومي .. الجمهور: بانتظار الجزء الثالث
ولاد رزق٢
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شيماء عطية
 
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بعد ٣ سنوات علىطرح الجزء الأول من فيلم "ولاد رزق"، طرحت ااشركة المنتجة للعمل الجزء الثاني من الفيلم، ضمن سباق أفلام عيد الأضحىالمبارك.

وتمكن الفيلم من تحقيق أعلى إيراد يومي في تاريخ السينما، حيث تجاوزت إيرادات الفيلم في أول أيام العيد ٨ مليون جنيه.

وحرص الجمهور ممن شاهدوا الفيلم على الإشادة به عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة، مشيدين بالقصة والتمثيل، ومعربين عن انتظارهم للجزء الثالث من العمل.

ولاد رزق" تأليف صلاح الجهيني، إخراج طارق العريان، ومن بطولة أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد داوود وكريم قاسم ونسرين آمين، وحقق الجزء الأول إيرادات تجاوزت ٣٤ مليون جنية.

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