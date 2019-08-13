محافظ الشرقية يأمر بإزالة شونة سيراميك في "غيط" بالقنايات (صور)

أمر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بإزالة شونة سيراميك مقامة بالمخالفة علي الأرض الزراعية بمدينة القنايات مشددا على رئيس المدينة بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال صاحب الشونة والمخالفة، جاء ذلك خلال عودته من مدينة ديرب نجم قادمًا لمدينة الزقازيق لمتابعة ورصد التعديات الواقعة على الأرض الزراعية خلال أجازة أيام العيد.





حيث تلاحظ للمحافظ وجود شونة تستخدم في تشوين بلاط وسيراميك مقامة بالمخالفة على الأرض الزراعية ليتوقف المحافظ أمامها ويأمر بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفة والتحفظ على المواد المستخدمة في الشونة مؤكدًا على ضرورة تطبيق القانون بقوة وحسم على المخالفين.



