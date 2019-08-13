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يسرا عن طفولتها: "كنت شقية موت وعاملة زي الولد"

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 05:16 م
يسرا عن طفولتها: كنت شقية موت وعاملة زي الولد
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نعيم يوسف
 
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قالت الفنانة يسرا، إنها كانت طفلة وحيدة في عائلتها، متابعة: "كنت فرحة العيلة.. وشقية مووت، وكنت عاملة زي الولد.. اللي بيظهر إني بنوتة إن شعري طويل".

ولفتت "يسرا"، في لقاءها مع برنامج "8 الصبح"، المذاع على قناة "dmc" الفضائية،، إلى أن طفولتها غالية عليها، وتحب الأطفال كثيرا، وكانت تتمنى أن يكون لديها أطفال إلا أن الله لم يكتب لها ذلك، وهي راضية بقضاء الله.

وأشارت إلى أنها كانت "محظوظة" بسبب دخولها الفن في طفولتها لأنها عاشرت أجيال مختلفة وتعلمت منهم الكثير في حياتها، مشددة على أن التمثيل أمام جيل سعاد حسني، ومديحة كامل شيء كبير.
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