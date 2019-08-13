محافظ الشرقية يتوجه لقرية "برامكيم" لإيقاف تعديا على الأرض الزراعية (صور)

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال صاحب قطعة أرض زراعية على مساحة 8 قيراط بقرية برامكيم بالوحدة المحلية بالعصايد التابعة لرئاسة مركز ومدينة ديرب نجم، لقيامه بالشروع في تبويرها تمهيدًا لإقامة أعمال بناء مخالفة عليها مستغلًا بذلك إجازة عيد الأضحى المبارك مما يمثل تعديًا صارخًا على الرقعة الزراعية.





كان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية قد أصدر تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديرية الزراعة بتشكيل لجان لرصد ومتابعة حالات التعدي على الأراضي الزراعية سواء بالبناء أو التبوير خلال الأجازات والعطلات الرسمية وإتخاذ كافة الإجراءات الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإزالة المخالفات في المهد قبل أن تتفاقم وتصبح كتلًا خرسانية يصعب التعامل معها.





وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ قام الدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة ديرب نجم برصد محاولة للتعدي علي الأرض الزراعية بقرية برامكيم وتم إخطار المحافظ بالمخالفة ليقرر النزول من مكتبه والتوجه فورًا لمكان المخالفة وإصدار أوامره باتخاذ كافة الإجراءات القانويدنية حيال المخالف، قائلا لن أسمح لأحد بالتعدي أو المساس بالأرض الزراعية باعتبارها تمثل أمن غذائي للمصريين.



