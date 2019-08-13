أحمد حلمي يروج لفيلمه الجديد "خيال مآتة" عبر "تويتر"
الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 05:05 م
شيماء عطية
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طرحت الشركة المنتجة لفيلم "خيال مآتة"، الفيلم في دور العرض ابتدءً من ثانِ أيام عيد الأضحى المبارك.
ورغم تأخر عرض الفيلم، والتكهنات بعدم نجاحه نتيجة الإهمال والتأخر في موعد طرحه، إلا أن بطل الفيلم أحمد حلمي حرص على الترويج لفيلمه عبر موقع التغريدات "تويتر".
ونشر "حلمي" أماكن عرض الفيلم في محافظات مصر المختلفة، كما حرص على دعوة جمهوره لمشاهدة الفيلم والتعبير عن آرائهم في العمل، مؤكدًا أن الإيرادات لا تهمه بقدر إعجاب الجمهور بالعمل.
وأعاد "حلمي" نشر تهنيات زملائه بالفيلم، إلى جانب تعليقات الجمهور وكانت أغلبها تمدح أدائه، بخلاف تعليقات سلبية أخرى لكنه لم يخجل أو يتردد في نشرها.
"خيال مآتة" بطولة أحمد حلمي، ومنة شلبي، وخالد الصاوي، وحسن حسني، بيومي فؤاد، ومن تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج خالد مرعي.
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