"كوتينيو" يبتعد عن باريس سان جيرمان
الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 05:02 م
منى العوضي
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كشف كيا جواربشيان وكيل أعمال البرازيلي فيليب كوتينيو لاعب برشلونة الإسباني عن عرض جديد تلقاه للحصول على خدمات اللاعب وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وقال جواربشيان في تصريحات صحفية: "أنا لست في باريس وحالياً متواجد في لندن والآن يوجد عرض بايرن ميونيخ فقط لضم كوتينيو من برشلونة".
وأشار جوارشيان"في تصريحاته إلى أن عرض بايرن ميونيخ عبارة عن استعارة خدمات كوتينيو لمدة عامين مع خيار الشراء.
الجدير بالذكر أن كوتينيو كان قريباً من العودة إلى الدوري الانجليزي وبالتحديد ناديي توتنهام وآرسنال لكن المفاوضات لم تنجح تزامناً مع إغلاق سوق الانتقالات في انجلترا.
وتشير تقارير صحفية إسبانية إلى أن باريس سان جيرمان يطلب كوتينيو ضمن صفقة انتقال نيمار إلى برشلونة هذا الصيف.
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