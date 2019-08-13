أيمن بهجت قمر يشيد بـ"خيال مآتة" .. والجمهور: "ممل"
الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 04:30 م
شيماء عطية
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أشاد الشاعر والسيناريست أيمن بهجت قمر بفيلم "خيال مآتة" للفنان أحمد حلمي، مشيرًا إلى أن "حلمي" دائمًا ما يختار الفكرة المختلفة والدور الأصعب.
وكتب "قمر" عبر حسابه الخاص بموقع "فيسبوك": "خيال مآته حلمي دايما يختار الفكره المختلفه والدور الأصعب ..الف مبرووووك".
على الجانب الآخر، شكك العديد من متابعي بهجت قمر في صحة منشوره ومديحه في الفيلم وقصته، واعتبر أغلبهم أن الفكرة لم تكن على مستوى جيد والفيلم كان مملًا.
"خيال مآتة" بطولة أحمد حلمي، ومنة شلبي، وخالد الصاوي، وحسن حسني، بيومي فؤاد، ومن تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج خالد مرعي.
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