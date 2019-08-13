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قرقاش يشيد بالنجاح السعودي الباهر في إدارة الحج

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 04:26 م
قرقاش يشيد بالنجاح السعودي الباهر في إدارة الحج
صورة أرشيفية
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الفجر السعودي
 
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أشاد وزير الدول للشؤون الخارجية الاماراتية أنور قرقاش، بالنجاح الباهر الذي حققته المملكة العربية السعودية في إدارة الحج هذا العام.

وقال الدكتور أنور بن محمد قرقاش، في تغريدة له على تويتر، إن "النجاح السعودي الباهر في إدارة الحج شهادة يفتخر بها كل مسلم".

وأضاف: "جهود رائعة للمملكة في خدمة الإسلام والشكر للقيادة والشعب السعودي على فيض العطاء في رعاية حجاج بيت الله الحرام وخدمة قاصدي الحرمين الشريفين".

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