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شروط "ميشو" لتدريب الزمالك

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 04:17 م
شروط ميشو لتدريب الزمالك
ميشو
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هاني عصام
 
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طلب الصربي ميشو المدير الفني لفريق أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي 120 ألف دولار شهريَا لتدريب فريق الزمالك.

 

وتمسك ميشو بوجود مساعدين اثنين أجانب في الجهاز الفني له بالزمالك على أن يكون العقد لمدة موسم واحد فقط.

 

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