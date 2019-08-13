شروط "ميشو" لتدريب الزمالك

طلب الصربي ميشو المدير الفني لفريق أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي 120 ألف دولار شهريَا لتدريب فريق الزمالك.

وتمسك ميشو بوجود مساعدين اثنين أجانب في الجهاز الفني له بالزمالك على أن يكون العقد لمدة موسم واحد فقط.