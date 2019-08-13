محمد بن راشد يتفقد مشاريع البنية التحية في موقع إكسبو دبي 2020





تفقد نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، يرافقه ولي عهد دبي، الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، سير العمل في مشاريع البنية التحية في موقع اكسبو دبي 2020.





يذكر أن دبي وضعت الحجر الأساس للعديد من المشاريع التي ستنطلق بحلول انطلاق معرض إكسبو الدولي 2020.





وستصل القيمة المقدرة للمشاريع المرتبطة بالمعرض 156 مليار درهم، منها 64 مليار درهم سيتم إنفاقها في مشاريع البنية التحتية والنقل، 48.5 في مشاريع الإسكان من عقارات تجارية وسكنية، و40.4 مليار درهم في مجال كبرى المشاريع المختصة بالضيافة كالفنادق والوجهات السياحية والمتنزهات الترفيهية.



