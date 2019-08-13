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طائرتان روسيتان أبعدتا مقاتلة أطلسية اقتربت من طائرة وزير الدفاع

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 04:22 م
طائرتان روسيتان أبعدتا مقاتلة أطلسية اقتربت من طائرة وزير الدفاع
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وكالات
 
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قالت وكالة «تاس» للأنباء إن طائرات مقاتلة روسية أبعدت طائرة حربية تابعة لحلف شمال الأطلسي (ناتو) حاولت الاقتراب من طائرة وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو بينما كانت تحلق فوق مياه محايدة في منطقة بحر البلطيق في طريقها من كاليننغراد إلى موسكو.

وأضافت الوكالة، اليوم (الثلاثاء)، أن مقاتلة من طراز «إف 18» اقتربت من طائرة وزير الدفاع الروسي، فأبعدتها طائرتان روسيتان من طراز «سو-27» كانتا ترافقان طائرة الوزير.

وفي الشهر الماضي، أعلن قائد وحدة الطيران في أسطول البلطيق الروسي المتمركز في منطقة كالينينغراد، أن هناك تسع طائرات حربية أطلسية تجري غالبا عمليات استطلاع قرب الحدود الروسية.

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