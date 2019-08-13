الأمم المتحدة تناشد أوروبا السماح بإنزال مهاجرين على أراضيها





ناشدت المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين، اليوم الثلاثاء، الدول الأوروبية السماح بإنزال 507 مهاجرين عالقين في البحر المتوسط منذ إنقاذهم من الغرق أخيرا.





وقالت المفوضية، في بيان لها: "ندعو اليوم الحكومات الأوروبية إلى السماح بإنزال 507 أشخاص تم إنقاذهم أخيرا بمنتصف البحر المتوسط ولا يزالون عالقين بالبحر".





وأضاف البيان أن الكثير من هؤلاء يشاع أنهم ناجون من انتهاكات مروعة في ليبيا وينتمون لبلدان مصدرة للاجئين، وبالتالي إنهم يحتاجون لمساعدة إنسانية وأعرب بعضهم عن نيته السعي للحصول على حماية دولية.





وقال مبعوث المفوضية الخاص للوضع في وسط البحر المتوسط، فينسينت كوشتيل، إن المهاجرين العالقين في سباق مع الزمن مع اقتراب العواصف وتوجه الأوضاع نحو الأسوأ، محذرا من أن "ترك أناس فروا من الحرب والعنف في ليبيا في أعالي البحار في مثل ذلك الطقس سيزيدهم معاناة على معاناتهم".

وأضاف كوشتيل: "يجب السماح لهم بالرسو فورا وتلقي المساعدة الإنسانية التي يحتاجون إليها بشدة".





وأوضحت المفوضية أن 151 شخصا لا يزالون على متن قارب الإنقاذ الإسباني "أوبن آرمز"، فيما تم إنقاذ 365 آخرين مؤخرا من جانب القارب "أوشن فايكينغ".





يذكر أن منظمتي "أطباء بلا حدود" و "إس أو إس ميديتراني" استأنفتا عمليات إنقاذ المهاجرين، نهاية شهر تموز/يوليو الماضي، وسط تقاعس دول الاتحاد الأوروبي.





وتشير منظمة "أطباء بلا حدود" إلى أن معظم المهاجرين يقومون بعبور البحر المتوسط على متن سفن خشبية صغيرة، ونادرا ما يعبرون على سفن قادرة على التصدي لمخاطر الإبحار.



