التحالف العربي: سقوط طائرة حوثية مسيرة مفخخة في عمران

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الثلاثاء، أن ميليشيات الحوثي الإيرانية أطلقت طائرة مسيرة مخففة من صنعاء وسقطت في محافظة عمران شمالي اليمن، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".





وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، أن الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران أطلقت صباح اليوم من صنعاء طائرة مفخخة بدون طيار وسقطت بعد إقلاعها بمسافة 35 كلم في محافظة عمران على الأعيان المدنية والمدنيين الأبرياء.





وأوضح العقيد المالكي استمرار الميليشيات الحوثية بتبنيها للعمليات الإرهابية عبر وسائلها وأدواتها الإعلامية، ما يضعها وقادتها الإرهابيين والمخططين لتنفيذ مثل هذه العمليات الإرهابية في طائلة المسؤولية والمحاسبة القانونية بموجب القانون الدولي الإنساني.





وأكد أن استمرار دعايتها الكاذبة بإعلانها استهداف مطار أبها الدولي يؤكد ما تم الإيضاح عنه من قيادة القوات المشتركة للتحالف بأنه لم يعد أمامها إلا الكذب والترويج للأوهام سعيا لرفع الروح المعنوية لعناصرها الإرهابية والدعاية لتضليل القبائل اليمنية للزج بأبنائهم في معارك نتيجتها الموت والخسران، خدمة لقيادة الميليشيات ونظام إيران.





واختتم العقيد المالكي تصريحه بتأكيد قيادة القوات المشتركة للتحالف استمرارها في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات الباليستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي.



