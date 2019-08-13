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ضبط 36 لفافة هيروين بالطالبية وعامل يضع لزوجته سم في العصير

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 04:05 م
ضبط 36 لفافة هيروين بالطالبية وعامل يضع لزوجته سم في العصير
نشرة حوادث الفجر
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داليا عادل
 
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شهد الشارع المصري اليوم الثلاثاء، ثالث أيام عيد الأضحى المبارك خلال الساعات الماضية، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على إهتمام قراء"بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز تلك الأخبار:

تنفيذ 46 ألف حكم قضائي وضبط 139 قضية مخدرات

تراشقوا بالحجارة على الرصيف.. ضبط 7 تسببوا في وفاة راكب داخل قطار بالمنيا

بأسلوب المفتاح المصطنع.. ضبط لصوص السيارات بالتبين

بـ 36 لفافة هيروين وعربية ملاكي.. سقوط محاسبين في الطالبية

عرض ربة منزل على الطب الشرعي أتهمت زوجها بوضع سم لها

روج 880 ألف صاروخ في العيد.. حبس بائع ألعاب نارية بالجمالية

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