مقتل مواطن كيني بالرصاص في الصومال





قتل جندي صومالي من بلاد بنط المتمتعة بحكم شبه ذاتي النار على مواطن كيني بالرصاص في بلدة بوصاصو ، وهي مركز تجاري في شمال الصومال.





وذكرت الشرطة أن الضحية ، الذي لم يطلق سراحه ، قتل برصاص جندي.





وتقول الشرطة إن الضحية كان يعمل لصالح شركة لصيد الأسماك في البلدة.





وبحسب ما ورد قُبض على القاتل.





وفي الوقت نفسه ، أصيب جندي يوم الاثنين بعد انفجار قنبلة في بلدة بوصاصو.





ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن انفجار يوم الاثنين.





لكن مثل هذه الهجمات غالبا ما تنفذ من قبل الشباب وجماعات الدولة الإسلامية.



