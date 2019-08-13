كيف تبقى المدارس واقفة على قدميها في أرض الصومال؟





خلال الحرب الأهلية في الصومال في أواخر الثمانينات ، تم تدمير أكثر من 90 ٪ من المدارس. لكن التعليم في أرض الصومال استمر في التطور ويستمر تقديمه.





ويوجد اليوم نظام تعليمي كامل يضم رياض الأطفال العامة والخاصة والمدارس والجامعات الابتدائية والثانوية. هناك أيضا المدارس المهنية والقرآنية.





ونما عدد المدارس الابتدائية ، التي تركز عليها دراستنا ، بشكل مطرد من الصفر تقريبًا في عام 1990 إلى 935 في عام 2014.





ولكن كيف تبقيهم مستمرين؟ تمتلك أرض الصومال القليل من الموارد الاقتصادية لأنها ، بسبب وضعها غير المعترف به ، لا يمكنها تلقي المساعدات الثنائية ولديها قاعدة ضريبية ضعيفة.





بالإضافة إلى ذلك ، يبقى الأمن أولوية قصوى لسلطة الدولة ، مما يترك القليل للخدمات العامة الرئيسية الأخرى.

لقد وجدنا أن الجهات الفاعلة من غير الدول - مثل الشتات والمنظمات غير الحكومية الدولية - هي عنصر أساسي في تقديم وتوسيع قطاع التعليم.





هذا لا يعني أن الدولة زائدة عن الحاجة. لا يزال من المهم بالنسبة لما تفعله الجهات الفاعلة غير الحكومية - مثل إعداد امتحانات وطنية وتقديم رواتب لبعض معلمي المدارس العامة من خلال كشوف الرواتب الحكومية.





المشكلة هي أن هذا النظام المختلط يعني أن الجهات الفاعلة من غير الدول لديها القدرة على تقرير ما إذا كانت سياسات الدولة تنفذ أم لا.





وهذا يعني أيضًا أن الروابط الشخصية بين أعضاء المهجر والمسؤولين في الوزارة ، بدلاً من الإرشادات الواضحة ، يمكن أن تلعب دوراً في تحديد النتائج - مثل ما إذا كانت المدرسة معترف بها أم لا.



