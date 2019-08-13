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الصومال: نواب برلمان جوبالاند الجديد يؤدي اليمين الدستورية قبل الانتخابات الرئاسية

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 03:57 م
الصومال: نواب برلمان جوبالاند الجديد يؤدي اليمين الدستورية قبل الانتخابات الرئاسية
صورة تعبيرية
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وكالات
 
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أدى نواب منتخبون حديثًا في مجلس ولاية جوبالاند اليمين الدستورية اليوم مما يمهد الطريق لانتخاب رئيس جديد في مناورة حادة.

وأدى النواب الـ 73 الذين كشفتهم لجنة الحدود والانتخابات في جبالاند اليمين الدستورية في حفل اليوم بعد ساعات من إعلان هيئة التصويت عن الأسماء.

ويشرع المشرعون الآن في انتخاب رئيس البرلمان ونوابه قبل الانتخابات الرئاسية في وقت لاحق من الشهر.

وسيتنافس في هذا التمرين ثمانية مرشحين من بينهم أحمد إسلام مادوبي الحالي.

وستكون الجمعية هي الثانية منذ تشكيل دولة جوبالاند في عام 2015.

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