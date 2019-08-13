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الأمين العام الأسبق لـ"الوحدة الإفريقية": غالبية القوى الثورية السودانية شاركت في اجتماع القاهرة

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 03:54 م
الأمين العام الأسبق لـالوحدة الإفريقية: غالبية القوى الثورية السودانية شاركت في اجتماع القاهرة
صورة أرشيفية
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نعيم يوسف
 
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قال السفير أحمد حجاج، الأمين العام الأسبق لمنظمة الوحدة الإفريقية، إن المفاوضات التي جرت بين الأطراف السودانية السياسية في القاهرة، استكمال للمفاوضات التي جرت في الخرطوم.

وأضاف "حجاج" في مداخلة مع برنامج "الآن"، المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، أن غالبية القوى الثورية شاركت في الاجتماع، وأشادت بالنتائج التي توصلوا إليها.

وتابع الأمين العام الأسبق لمنظمة الوحدة الإفريقية، أن مصر تشارك في كل قضايا الاتحاد الأفريقي وليس السودان فقط، ولديها قوات حفظ السلام في عدة دول، وسوف تقدم تقريرًا وافيًا عن جهودها في القمة المقبلة.

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