الأمين العام الأسبق لـ"الوحدة الإفريقية": غالبية القوى الثورية السودانية شاركت في اجتماع القاهرة



وتابع الأمين العام الأسبق لمنظمة الوحدة الإفريقية، أن مصر تشارك في كل قضايا الاتحاد الأفريقي وليس السودان فقط، ولديها قوات حفظ السلام في عدة دول، وسوف تقدم تقريرًا وافيًا عن جهودها في القمة المقبلة.



وأضاف "حجاج" في مداخلة مع برنامج "الآن"، المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، أن غالبية القوى الثورية شاركت في الاجتماع، وأشادت بالنتائج التي توصلوا إليها.