موعد انتهاء إجازة عيد الأضحى في مصر.. وهذه الإجازات المتبقية في 2019

ننشر لكم موعد إنتهاء إجازة عيد الأضحى في مصر، فقد أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن فترة إجازة عيد الأضحى المبارك في مصر تكون من السبت الموافق 10/8/2019 على أن يستأنف الموظفين العمل يوم الأربعاء14 أغسطس.





وعلى صعيد منفصل، أوضح البنك المركزي المصري، أنه من المقرر أن تنتهي إجازة عيد الأضحى المبارك بالبنوك يوم الثلاثاء الموافق ١٣ أغسطس ٢٠١٩ علي أن يستأنف العمل صباح يوم الأربعاء الموافق ١٤ أغسطس ٢٠١٩.





وعن الإجازت المتبقية في عام 2019 بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، ننشر لكم الآتي:





اوشكت إجازت عيد الأضحى المبارك على الانتهاء، ومن هنا نقدم لكم مواعيد الإجازات المتبقية في 2019:





- إجازة رأس السنة الهجرية المقررة يوم السبت 31 أغسطس 2019.





- يوم الأحد 6 أكتوبر 2019، إجازة للاحتفال بيوم القوات المسلحة وذكرى نصر أكتوبر 1973



