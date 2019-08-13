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أبيدال في برشلونة لحسم صفقة نيمار

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 02:57 م
أبيدال في برشلونة لحسم صفقة نيمار
نيمار
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الفجر الرياضي
 
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وصل الفرنسي إيريك أبيدال المدير الرياضي لبرشلونة الإسباني إلى فرنسا اليوم من أجل تقديم العرض الأول لضم نجم باريس سان جيرمان، البرازيلي نيمار جونيور.

وأشارت التقارير  إلى أن برشلونة سيقدم عرضا رسميا لضم نيمار الذي رحل عن البارسا في صيف 2017 متوجها إلى باريس بعد أن تم دفع الشرط الجزائي (222 مليون يورو).

وذكرت التقارير أن برشلونة سيعرض على باريس سان جيرمان مبلغ مالي كبير بالإضافة إلى إدخال البرازيلي فيليب كوتينيو أو الكرواتي إيفان راكيتيتش في الصفقة. 
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