لأول مرة منذ 14 عاما.. رمي الجمرات بدون ساعات حظر

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حصل حجاج مؤسسة مطوفي الدول الأفريقية غير العربية هذا العام لأول مرة، على رفع ساعات الحظر يوم الحادي عشر من ذي الحجة تجريبيا بالتنسيق مع الجهات المشاركة في التفويج لمنشأة الجمرات.



ومن جانبه، أوضح عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة التفويج لمنشأة الجمرات بالمؤسسة المهندس عبدالله صديق لشكر، أن الجهود تضافرت هذا العام من أجل إفادة الحجاج وتفويجهم لأداء شعيرة الرمي لأول مرة منذ عام ١٤٢٦هجري.



وأشار ” لشكر ” إلى أن ذلك ليستمر في وقت الحظر الذي كان يبدأ من الثانية ظهرا وحتى السادسة مساء، مضيفا أن التجربة ستستند إليها نتائج في الأعوام المقبلة، كما أن أداء الحجاج لشعيرة الرمي تميزت بالسلاسة والإنسيابية فيما تتابعت أفواجهم حسب التوقيتات الزمنية المحددة.