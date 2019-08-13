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امريكا تلجئ لليابان لشراء منتاجتها الزراعية

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 02:45 م
امريكا تلجئ لليابان لشراء منتاجتها الزراعية
الرئيس الامريكي دونالد ترامب
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رويترز
 
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كشفت  مصادر حكوميى يابنية، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب مباشرة من رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي شراء منتجات زراعية بقيمة ضخمة.

 

كانت صحيفة نيكي الاقتصادية اليومية أفادت في وقت سابق من الشهر الجاري أن اليابان اتفقت مع الولايات المتحدة على استهداف إبرام اتفاق واسع للتجارة الثنائية بحلول سبتمبر أيلول، والسعي لحل خلافات في الرأي بشأن الرسوم الجمركية المفروضة على اللحوم وقطاع السيارات.

وقالت وكالة "كيودو"، "إن ترامب طلب من اليابان شراء منتجات بعينها مثل فول الصويا والقمح، مضيفة أن الطلب منفصل عن إطار عمل المحادثات التجارية الحالية بين واشنطن وطوكيو."

وأضافة وكالة كيودو، أن الحكومة اليابانية ستدرس ردها، وأن أحد الاقتراحات المطروحة هو شراء المنتجات الزراعية كدعم غذائي للدول الأفريقية.

وأشارت "كيود" أن عمليات الشراء ستكون بقيمة عدة مئات الملايين من الدولارات بما في ذلك تكاليف النقل.

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