رئيس دار الأوبرا: مهرجان القلعة يهدف إلى نقل عروض الأوبرا لجميع فئات المجتمع

قال الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية "إن مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء يهدف إلى نقل عروض وحفلات أوبرا القاهرة والإسكندرية ودمنهور إلى جميع فئات المجتمع، حيث تقام الحفلات بأسعار مخفضة".



وأكد "صابر" في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن مهرجان القلعة، الذي تنظمه دار الأوبرا بالتعاون مع وزارة الآثار هو أحد أهم الفعاليات الثقافية منذ ميلاده عام 1990، حيث أنه استطاع أن يجذب عددا كبيرا من الجمهور، وأن يحقق شعبية ضخمة بسبب تنوع وثراء محتواه الفني وأسعاره المخفضة.



وأضاف أن تنظيم المهرجان بأسعار رمزية يأتي في إطار توجيهات الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، لتنفيذ محاور التنمية المستدامة الخاصة ببناء المجتمع والإنسان وتطوير الوعي والارتقاء بالوجدان وتحقيق العدالة الثقافية.



ومن المقرر أن تنطلق فعاليات الدورة الـ28 للمهرجان يوم الأحد 18 أغسطس الجاري، وتضم فعالياته 42 حفلا متنوعا، وتتواصل على مدار 15 يوما متصلة حتى الأول من سبتمبر المقبل.