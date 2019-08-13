عرض مغري جديد لنجم الأهلي

أشارت تقارير صحفية إلى أن إدارة النادي الأهلي السعودي، مازالت تسعى إلى التعاقد مع التونسي، علي معلول، ظهير أيسر نظيره المصري، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.





وكشفت صحيفة "Africa Top Sports" أن إدارة النادي الأهلي برئاسة أحمد الصائغ قدمت عرضا مغريا إلى علي معلول؛ بمضاعفة راتبه السنوي الذى يتقاضاها مع النادي الأهلي بالوقت الحالي.





وكان النادي الأهلي المصري قد أكد من قبل على تمسكه بمعلول، ورفض أي عرض لضمه، وذلك لتدعيم صفوف الفريق بدايةً من الموسم الجديد.





وشارك معلول مع الأهلي في 24 مباراة، سجل خلالهم 6 أهداف وصنع مثلهم.



