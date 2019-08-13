توزيع بالونات وأكياس قمامة قماشية على مصطافي رأس البر بدمياط
الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 02:38 م
هند الشيال
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أطلقت الوحدة المحلية بمدينة رأس البر بدمياط فاعليات مبادرة "إيدي في إيدك" بمدينة رأس البر والتي تنظمها هيئة تنشيط السياحة، لتوعية المواطنين ورواد المدينة بضرورة الحفاظ على مدينة رأس البر بما يليق بكونها مدينة سياحية بنظافة البيئة واستخدام الأكياس الورقية والأكياس المصنوعة من القماش بديلًا عن الأكياس البلاستيكية التي تضر بالبيئة، تحت شعار "إيدي في إيدك: رأس البر نظيفة - جديدة - ساحرة".
كما شملت المبادرة توعية المواطنين ورواد المدينة بضرورة اتباع السلوكيات الإيجابية للحفاظ على النظافة والتعاون مع فريق عمل المبادرة لتوعية من يقومون بسلوكيات سيئة تضر بالبيئة وتشوُه جمال الطبيعة، صاحب ذلك توزيع البالونات وبروشورات عن المعالم السياحية بالمحافظة وإرشادات السلامة على الشاطئ بالإضافة لبرنامج احتفالات العيد بالمدينة، وكل عام وأنتم بكل الخير.
كما شملت المبادرة توعية المواطنين ورواد المدينة بضرورة اتباع السلوكيات الإيجابية للحفاظ على النظافة والتعاون مع فريق عمل المبادرة لتوعية من يقومون بسلوكيات سيئة تضر بالبيئة وتشوُه جمال الطبيعة، صاحب ذلك توزيع البالونات وبروشورات عن المعالم السياحية بالمحافظة وإرشادات السلامة على الشاطئ بالإضافة لبرنامج احتفالات العيد بالمدينة، وكل عام وأنتم بكل الخير.
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