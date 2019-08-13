توصيل الغاز الطبيعي لـ 238 ألف منزل بالمنيا

أعلنت الشركة المنفذة لأعمال الغاز الطبيعي بالمنيا، أن إجمالي عدد العملاء المنزليين الذين يعملون بالغاز على مستوى المحافظة وصل إلى 238 ألفا و780 عميلًا منزليًا.





أوضح التقرير الذي تم عرضه على اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، جهود الشركة المنفذة خلال شهر يوليو الماضي، حيث تم توصيل الغاز الطبيعي لـ 425 عميل منزلي بقرى تله والبرجاية وبني أحمد وبمدينة المنيا ليصبح إجمالي العدد 116 ألف و852 عميلًا، كما بلغ إجمالي عدد العملاء 17871 عميلًا بمركز ابوقرقاص، و21833 عميل بمركز سمالوط، و15621 عميل بمركز مطاي، و40854 عميل بمركز بني مزار، و22352 عميلًا بمركز مغاغة، و3397 عميلاُ بمركز ملوي، بالإضافة إلى التعاقد مع 4 عملاء تجاريين بمرتكز (المنيا – سمالوط – مطاى – بني مزار ).





وأشار التقرير إلى انه تم الانتهاء من أعمال اختبارات الخط الرئيسي المغذى لمدينة المنيا الجديدة بالحي الرابع والخامس، وجارى حاليًا تنفيذ أعمال الشبكات الأرضية والتركيبات والتحويلات بمركز مغاغة ومطاي وملوي، وعدد من القطاعات بمدينة سمالوط والبدء فى التعاقدات بقطاع 7 بمدينة سمالوط شرق الإبراهيمية، وجاري تنفيذ أعمال الشبكات الأرضية والتركيبات.



