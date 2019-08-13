"إقبال كبير على الشواطئ".. كيف ساهم عيد الأضحى في انتعاش موسم الصيف؟

خلال الأيام الجارية التي يشهدها عيد الأضحى المبارك، ارتفعت نسبة الإشغال السياحي للفنادق والشواطئ، حيث امتلأت جميع الشواطئ بالمصيفين من الأسر والشباب للتمتع بالعطلة والترويح عن النفس، حيث يمثل العيد بالنسبة لهم الأمل فى قضاء عدة أيام من المرح والسعادة.

إقبال المواطنين على شواطئ الإسكندرية ثانى أيام عيد الأضحى

فمع بداية موسم عيد الأضحى، شهدت محافظة الإسكندرية إقبال كبير على الشواطئ، وذلك للاستمتاع بأجازة العيد على شواطئ الإسكندرية الساحرة، وسط أجواء البهجة و الفرحة بالعيد.

ولهذا، أطلقت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، حملة بعنوان "إعرف حقك" للتعريف بحقوق المواطنين في الشواطئ ومنع عمليات الابتزاز .

أوضحت الحملة عد الشواطئ بالإسكندرية 59 شاطئ ، منها 9 شواطئ مجانية و 16 شاطئ سياحى ، و21 شاطئ مميز و23 بنظام الخدمة لمن يطلبها.

كما تم تحديد رقم " واتس اب " لتلقى الشكاوى مباشرة على الادارة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، والتى سيتم التعامل الفورى معها، سواء الشكاوى المكتوبة أو عن طريق خط ساخن للشكاوى، يحمل رقم 01289252668 لاستقبال شكاوى المواطنين من سوء الخدمة أو عدم الالتزام بالأسعار.

إقبال من المصطافين على شواطئ جنوب سيناء في العيد

وخلال العيد كذلك، توافد عدد كبير من المواطنين والمصيفين من مختلف المحافظات على الشواطئ العامة بمحافظة جنوب سيناء وخاصة على شواطئ مدينتي راس سدر والطور.

وكذلك بدأ توافد ألاف المواطنين على شواطئ القمر والكيلاني وشاطئ الجبيل ومنطقة رايا و الشاطئ العام الجديد بمدينة الطور.

وقال أحمد عبد العظيم رئيس مدينة الطور، إنه تم وضع لافتات تحذيرية علي الشواطئ التي تشكل خطورة علي حياة المواطنين وزيادة أعداد المنقذين طبقا للبروتوكول الموقع مع جمعية الإنقاذ البحري .وأوضح أن دخول جميع شواطئ المدينة مجانا، وهذا ليس في الأعياد والمناسبات فقط بل يتم علي مدار العام .

علي جانب أخر، أكد المحاسب علي حماده رئيس مدينة راس سدر، أن الشواطئ العامة بالمدينة شهدت توافد ألاف المصيفين من المواطنين و رواد المدينة من المحافظات الأخرى حيث تشتهر المدينة برحلات اليوم الواحد خلال فصل الصيف .

وأضاف أن المنتجعات والقري السياحية التابعة للمدينة كاملة العدد، لافتا إلى أن المدينة مازالت تشهد إقبال ويجرى متابعة مستمرة للشواطئ للتأكد من توافر الخدمات ورفع المخلفات أول بأول وتنظيف الحمامات لراحة المواطنين.

ارتفاع نسبة الإشغال السياحي

وفي السياق ذاته، شهدت المنتجعات السياحية بمدن خليج العقبة ارتفاع نسبة الإشغالات السياحية؛ تزامنا مع عيد الأضحى المبارك.

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إنه تم توفير أدوات الإنقاذ اللازمة بالشواطئ من الجيت سكي والغطاسين للتدخل السريع في حالات الغرق للحفاظ على سلامة المواطنين ورواد المحافظة، مع وضع علامات تدل على حالة البحر وعدم تخطي مساحة معينة بالشواطئ، إضافة إلى رفع كفاءة وصيانة المنشآت لظهور الشواطئ العامة المجانية بشكل جيد.

وأكد المحافظ أنه تم وضع خطة للمرور والتفتيش على جميع الشواطئ والكافيتريات للتأكد من مستوى الخدمات المقدمة والالتزام بالأسعار المحددة والمعلنة، مع وضع كاميرات مراقبة بالشواطئ للحفاظ على الأمن، إضافة إلى التنسيق مع مرفق الإسعاف لتوفير سيارات للإسعاف مجهزة على أعلى مستوى بطول الشواطئ وبالقرب من مناطق الازدحام والتجمعات والحدائق والاحتفالات لمواجهة أي حالات طارئة في أسرع وقت.

شواطئ مرسى مطروح

كما حظت شواطئ مدينة" مرسى مطروح"، إقبالًا كبيرًا من المصطافين والأهالي، ومن جانبه، أكد اللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح أنه يتابع مدى توافر الخدمات بالشواطئ مشددًا على الجاهزية والاستعداد التام لاستقبال المصطافين وأهالي مطروح، والاطمئنان على تواجد فرق الإنقاذ والغطاسين على الشاطئ وجاهزية إسعاف المدينة لمواجهة أي ظروف طارئة.

ووجه محافظ مطروح بمراجعة مستوى دورات المياه العمومية بالشواطئ والتأكد من توافر المياه، مع تكثيف جهود النظافة بالشوارع والشواطئ، إضافة إلى الاستعداد التام بمستشفيات المحافظة خلال أيام العيد لاستقبال أى حالات طارئة والتعامل معها طبيًا.