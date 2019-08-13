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مصرع شاب وإصابة آخر في حادث تصادم بالخانكة 

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 02:35 م
مصرع شاب وإصابة آخر في حادث تصادم بالخانكة 
أرشيفية
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محمد نبيل
 
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لقي شاب مصرعه، وأصيب آخر، اليوم الثلاثاء، في حادث تصادم سيارة ودراجة نارية بمنطقة القلج دائرة مركز الخانكة، جري نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى الخانكة العام، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى المقدم أحمد عبد المنعم، رئيس مباحث مركز الخانكة، بلاغا بوقوع حادث تصادم بمنطقة القلج ووجود جثه ومصاب.


جرى إخطار اللواء طارق عجيز، مدير الأمن، فانتقل العميد عبد الله جلال، رئيس فرع البحث الجنائي، وتبين وقوع تصادم سيارة نقل كانت تسير عكس الاتجاه بمنطقة التشوينة عند مدخل القلج بالخانكة مع دراجة نارية يستقلها شخصان، ما أدى إلى وفاة قائد الدراجة البخارية ويدعى "م. ف"، وإصابة مرافقه، وتم نقلهما للمستشفى.

متجر

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