أوقاف كفر الشيخ: بيع 680 صك أضاحي هذا العام





أعلن الشيخ سعد الفقي وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، عن بيع 680 صك أضاحي حتى الآن بمبلغ مليون و224ألف جنيه، موضحا أن المستهدف كان هو الوصول إلى مبلغ مليون جنيه هذا العام لكنه تخطى.وقال الفقي، في بيان، إنه للعام الرابع على التوالي تقوم مديرية أوقاف كفر الشيخ، وإدارتها المختلفة بالمشاركة في المشروع القومي لبيع الصكوك، وذلك لصالح الأسر الأولى بالرعاية، والمناطق الفقيرة بدائرة المحافظة.وأكد أن محافظة كفر الشيخ من المحافظات الرائدة والسباقة التي تنافس المحافظات الأخرى في شراء صكوك الأضاحي التي توزع بمعرفة وزارة الأوقاف، وتم بيع أكثر من 400 صك العام الماضي، ويرجع ذلك لما لمسه أصحاب الصكوك فى الأعوام الماضية من مصداقية وشفافية، حيث تم توزيع أكثر من 15 طنا من اللحوم العام الماضي على المناطق الأكثر احتياجًا، والأسر الأولى بالرعاية بالمحافظة.ووجه الشكر لأهالي الخير ورجال الأعمال الذين يحرصون على شراء صكوك الأضاحي التي توزعها وزارة الأوقاف.