تزامنًا مع يوم الشباب العالمي.. محافظ بنى سويف: شباب مصر يلقى اهتمامًا غير مسبوق في عهد الرئيس السيسي

Advertisements

قال المستشار هاني عبد الجابر محافظ بنى سويف أن هذه المرحلة تشهد اهتماما غير مسبوق من القيادة السياسية بالشباب عبر خطوات عملية تم تنفيذ الكثير منها فيما يجري تنفيذ البعض الأخر، وخير دليل على ذلك مؤتمرات الشباب التى تم تنظيمها على مدار السنوات القلائل الماضية، والتي بدأت محليا ثم اقليميا وعالميا، حيث شارك فيها الشباب المصري والعربي والأفريقي والعالمي، وكانت لها نتائج نوعية، والتي كان من أهمها فتح قنوات حوارية مع الشباب وإتاحة الفرصة لتبادل الخبرات والثقافات بين شباب العالم، ورفع الوعي بكافة القضايا المحلية والدولية.



وأشار محافظ بنى سويف إلى أن المحافظة تنفذ بالفعل خطوات عملية في إطار توجيهات القيادة السياسية ورؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية الشاملة والمستدامة لتمكين الشباب وتأهيلهم في مختلف المناحي والمجالات، بالإضافة إلى الاستفادة من رؤاهم وأفكارهم الخلاقة وحبهم وانتمائهم لوطنهم وذلك في مجال النهوض بالمجتمع وتحقيق نقلة نوعية في مختلف المجالات.



حيث نوه المحافظ عن أهم هذه الخطوات، أنه تم تنظيم أول ملتقى شبابي "مباشرة عقب انتهاء المؤتمر الوطنى السابع للشباب بالعاصمة الإدارية الجديدة"، وحضر الملتقى "الذي تم تنظيمه بديوان عام المحافظة" مجموعة كبيرة من الشباب الواعد اتسمت بالتنوع والشمول، وأسفر هذا المؤتمر عن وضع اللبنات الأولى لتشكيل أول كيان شبابي يشارك في تنمية المحافظة ويساهم في تحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات والقطاعات ويدعم المحافظة في كافة المجالات والملفات.



جاءت هذه التصريحات تزامنا مع احتفال العالم باليوم العالمي للشباب الذي يوافق ١٢ أغسطس من كل عام،و الذي تنظمه الأمم المتحدة منذ عام 1991 لحشد الوعي العالمي بقضايا الشباب، حيث هنأ محافظ بنى سويف الشباب المصري بهذه المناسبة الهامة، مؤكدا على أن الشباب هم قوة الحاضر والأمل في مستقبل مشرق لمصرنا الغالية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يرى في شباب مصر أنه المتحمس الواعد،وأنهم يُثبتون يومًا بعد يوم بأنهم سر قوة وحيوية أمتنا العظيمة.

