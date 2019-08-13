تحرير 240 مخالفة تموينية بديرمواس بالمنيا خلال شهر يوليو





قال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا إن الوحده المحليه لمركز ديرمواس بالتعاون مع مديرية التموين تمكنت من ضبط وتحرير 240 مخالفه تموينية خلال شهر يوليو الماضي، وذلك خلال عدد من الحملات التموينية والتفتيشية المكونة من مفتشي إدارة الرقابة التموينية ومباحث التموين، بهدف إحكام الرقابة على الأسواق والمخابز ومتابعة المنشآت العامة وضبط الأسعار وقمع الغش والتدليس والتلاعب بالعلامات التجارية، والوقوف على مدى الالتزام بالقوانين والقرارات التموينية.وأوضح المهندس على غلاب رئيس المركز، انه تم تحرير 240 مخالفة تموينية متنوعة ما بين (عدم نظافة أدوات العجن ـ وجود نقص في الوزن ـ عدم مطابقة المواصفات- عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل –عدم وجود ماكينة صرف – عدم إعطاء بون صرف للمواطن – تجميع بطاقات صرف خبز – عدم وجود ميزان حساس – مبيعات وهمية – عدم اعلان عن الاسعار – تجميع مواد بترولية – تجميع سلع مدعمه)، لافتًا انه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.وأضاف أن إجمالي المحاضر التي تم تحريرها بلغ 30 محضر اشغال بالإضافة الى ازالة فورية لـ 120 حالة لافتا أن تنفيذ هذه الحملات يتم بشكل مستمر ودوري لإزالة جميع أشكال التعديات والإشغالات التي من شأنها الإضرار بالصالح العام من خلال رصدها والتصدي لها ومعاقبة المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.