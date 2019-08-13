مراكز شباب القليوبية تستقبل الأطفال بالألعاب في ثالث أيام العيد (صور)
الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 02:30 م
محمد نبيل
Advertisements
Advertisements
فتحت مراكز الشباب التابعة لوزارة الشباب والرياضة بمحافظة القليوبية، أبوابها لاستقبال الأطفال فى ثالث أيام عيد الأضحى المبارك بالمجان، حيث جري تجهيز بعض الحدائق ووضع الألعاب والمراجيح المختلفة بها لإضفاء السعادة على وجوه الأطفال بكافة المدن.
جاء ذلك تحت رعاية الدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية، حيث أعلنت مديرية الشباب والرياضة برئاسة الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة،ومتابعة الدكتور وليد الفرماوي وكيل المديرية للرياضة، فتح الحدائق بمراكز الشباب لإستقبال الأطفال، بالمجان طوال أيام العيد.
متجر
جاء ذلك تحت رعاية الدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية، حيث أعلنت مديرية الشباب والرياضة برئاسة الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة،ومتابعة الدكتور وليد الفرماوي وكيل المديرية للرياضة، فتح الحدائق بمراكز الشباب لإستقبال الأطفال، بالمجان طوال أيام العيد.
متجر
Advertisements
- وكيل رياضة القليوبية لمديري الإدارات يوجه بحصر مشاكل كافة مراكز الشباب (صور)
- وكيل رياضة القليوبية يبحث مع مديري شباب شبرا وقليوب تذليل العقبات (صور)
- "خماسي قليوب" يشارك في نهائيات دوري مراكز شباب المدن على مستوى الجمهورية بالإسكندرية (صور )
- تجهيز مراكز الشباب بالقليوبية لمتابعة بطولة أمم أفريقيا
- توافد المشجعين على ساحات ومراكز شباب القليوبية قبل افتتاح مباراة افتتاح أمم أفريقيا (صور)
- احتفال وفرحة أهالي القليوبية بالأعلام بفوز مصر على الكونغو (صور)
- مهرجان رياضي بالقليوبية احتفالا بذكرى ٣٠ يونيو (صور)
- يوم رياضي بمركز شباب الوقف بالقناطر الخيرية احتفالا بـ30 يونيو (صور)
- مسابقة فنية في الرسم التعبيري بالقليوبية احتفالاً بذكرى 30 يونيو
- وكيل رياضة القليوبية يتفقد احتفالات ٣٠ يونيو بمراكز الشباب (صور)