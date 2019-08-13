مراكز شباب القليوبية تستقبل الأطفال بالألعاب في ثالث أيام العيد (صور)

متجر

فتحت مراكز الشباب التابعة لوزارة الشباب والرياضة بمحافظة القليوبية، أبوابها لاستقبال الأطفال فى ثالث أيام عيد الأضحى المبارك بالمجان، حيث جري تجهيز بعض الحدائق ووضع الألعاب والمراجيح المختلفة بها لإضفاء السعادة على وجوه الأطفال بكافة المدن.جاء ذلك تحت رعاية الدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية، حيث أعلنت مديرية الشباب والرياضة برئاسة الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة،ومتابعة الدكتور وليد الفرماوي وكيل المديرية للرياضة، فتح الحدائق بمراكز الشباب لإستقبال الأطفال، بالمجان طوال أيام العيد.