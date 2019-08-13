محافظ بني سويف: ملف النظافة ضمن خطة استعادة الشكل الحضاري.. وتم رفع 300 ألف طن قمامة ومخلفات صلبة

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أكد المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف على أن ملف النظافة في مقدمة الملفات التي حققت المحافظة فيها تقدما ملحوظا في الفترة الأخيرة،وذلك عن طريق منظومة عمل متكاملة تضم كافة الجهود وتشمل العديد من المحاور أهمها تكثيف حملات النظافة بشكل دائم وليس استثنائي أو موسمي،بالإضافة إلى العمل على تحسين كافة مكونات المنظومة مثل:رفع تجمعات القمامة، الجمع السكني، التجميل والتشجير، وتطهير الترع ورفع المخلفات، رفع الإشغالات لتحقيق السيولة المرورية.



وأشار محافظ بني سويف إلى أن ملف النظافة يأتي ضمن الخطة الشاملة والمتكاملة التي تنفذها المحافظة لاستعادة الشكل الحضاري للمحافظة والتي تتضمن بجانب تحسين مستوى النظافة تطوير الميادين والشوارع الرئيسية ومداخل القرى، وأعمال التجميل ودهان واجهات المباني وأسوار المصالح الحكومية والمدارس وغيرها.



جاء ذلك خلال استعراضه للجهود المنفذة في القطاع خلال الـ 10 شهور،حيث شهدت الفترة المذكورة تنفيذ العديد من الأعمال ضمن خطة المحافظة لتحسين منظومة النظافة واستعادة الشكل الحضاري،فقد بلغت كمية التراكمات القديمة والمخلفات الجديدة من القمامة التى تم رفعها خلال 10 أشهر ( من سبتمبر 2018 إلى يوليو 2019 ) إلى أكثر من 300 ألف طن.



وتم تنفيذ بعض الخطوات العملية للدفع بالمنظومة منها:تم رفع منظومة جمع ونقل القمامة للمصانع من 22 % في شهر ديسمبر 2018 إلى 52 % حتى يوليو 2019،وذلك من خلال إجراءات نوعية، حيث يتم جمع ونقل مايقرب من 700 طن يوميا على مستوى المراكز السبع بواقع 75 % من المدن، و35 % من القرى،ويتم رصد مكافأة شهرية للوحدة المحلية الحاصلة على أعلى كفاءة في الجمع والنقل من المنازل إلى المصانع والمقالب المحكومة، وتم تشكيل قسمين للرصد وتنمية المهارات والقدرات والتوعية والإتصال المجتمعي لتحقيق تقدم ملموس في مجال جمع القمامة لزيادة المعدل اليومي.



وفيما يخص محافظة بني سويف في منظومة المخلفات الصلبة الجديدة التي تنفذها وزارتا البيئة والتنمية المحلية بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع "وفقا لإستراتجية وزارة البيئة لتطوير منظومة المخلفات الصلبة "،حيث تمت الموافقة على دعم البنية التحتية للمحافظة بـ 4 محطات وسيطة(ثابتة ومتحركة)،و3 مدافن صحية،ورفع 6 مقالب عشوائية،ويتم تنفيذ المشروع خلال عامين ماليين بداية من 2019-2020.



فقد وافقت وزارة التنمية المحلية على توفير اعتماد مالي في خطة 2019 -2020 لدعم البنية التحتية لمنظومة المخلفات الصلبة بالمحافظة،والذي سيتم من خلاله إنشاء محطة وسيطة ثابتة بمركز ومدينة ناصر على مساحة 4200 متر (فدان واحد)،بالإضافة إلى إنشاء مدفن صحي بمركز سمسطا على مساحة 25 فدان، ومدفن آخر بمركز بني سويف على مساحة 20 فدان و10 قراريط.



وسيتم في العام المالي القادم 2020 2021 تنفيذ باقي الخطة والتي ستشمل تنفيذ 2 محطة وسيطة متحركة في الفشن وببا، ومحطة أخرى ثابتة في مركز اهناسيا، وذلك بناء عن تقرير لجنة الهيئة العربية للتصنيع التي زارت " خلال شهر يوليو 2019" المواقع المقترحة بالمحافظة،حيث حددت الإجراءات الفنية اللازمة ونوعية المحطات التي تصلح لكل مركز.