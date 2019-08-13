ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الحماية المدنية تدفع بوحدة إنقاذ لفتح باب شقة بالنزهة

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 02:29 م
الحماية المدنية تدفع بوحدة إنقاذ لفتح باب شقة بالنزهة
Advertisements
طباعة
هبة عبد الحفيظ
 
Advertisements
وجهت الحماية المدنية بالقاهرة قوة لإغاثة إحدى السيدات فى استجابة فورية لفتح باب شقتها بعد أن قامت بغلقه سهوًا، واستخراج طفلها من داخلها.

ورد بلاغ لغرفة عمليات إدارة شرطة النجدة بالقاهرة من إحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية"، بأنها حال حديثها مع أحد جيرانها، أُغلق باب شقتها بصورة عفوية، ولم تكن تحمل مفاتيح الباب، بالإضافة إلى تواجد نجلها البالغ من العمر عامين بمفرده داخل الشقة.

على الفور تم الدفع بوحدة الإنقاذ بالإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، لمكان البلاغ، حيث نجح رجال الحماية المدنية في فتح باب الشقة، وقاموا باستخراج الطفل، وكان بحالة صحية جيدة.

وقد وجهت والدة الطفل الشكر لوزارة الداخلية على سرعة انتقال أجهزتها ومساعدتها على فتح باب شقتها وإنقاذ طفلها.
Advertisements
المزيد عن: وحدة الإنقاذ النزهة الحماية المدنية أخبار مصر
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا 2019
السد - قطر
-
x
18:15
-
الدحيل - قطر
الهلال - السعودية
-
x
19:30
-
الأهلي - السعودية