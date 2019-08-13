سموحة يعلن ضم موهبة الأهلي

أتم يوسف علاء لاعب فريق الشباب بالنادي الأهلي، تعاقده مع نادي سموحة، للعب ضمن صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





ووقع اللاعب للفريق السكندري، صباح اليوم لمدة ثلاثة مواسم عقب الرحيل عن صفوف المارد الأحمر لعدم قيده بالموسم الجديد.





وكانت الجبلاية، أعلنت عن إلغاء مسابقة 97 واعتماد مسابقة 99 هي الأولى بالمسابقات المحلية، وهو ما جعل أغلب لاعبي الفريق للرحيل بالفترة الحالية.



